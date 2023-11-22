Укрепляющийся рубль снижает издержки компаний

Ноябрьский мониторинг предприятий Банка России (опрос 1–14 ноября) показал, что ухудшение текущих оценок бизнес-климата в РФ, начавшееся в июне, продолжается — при сохранении роста ожиданий. Так, индекс текущего состояния (выпуск и спрос) снизился с минус 0,2 пункта в сентябре до минус 0,4 пункта в ноябре, а ожиданий на ближайшие три месяца — вырос с 13 до 14,2 пункта; итоговый индекс бизнес-климата вырос с 6,3 до 6,8 пункта.

Баланс текущих оценок выпуска в ноябре был отрицательным третий месяц. Наиболее позитивная динамика наблюдалась в сельском хозяйстве и электроэнергетике, а в обработке — у производителей инвесттоваров; наиболее негативная — в добыче, среди производителей потребительских товаров и в рознице, что подтверждает ухудшение потребительского спроса (см. “Ъ” от 21 ноября). «Предприятия по-прежнему отмечали в числе факторов, ограничивающих рост выпуска, дефицит кадров (как высококвалифицированных, так и работников с низкой квалификацией)»,— фиксируют в ЦБ.

Баланс ожиданий выпуска традиционно превышает факт и в последние три месяца заметно растет, в большинстве отраслей превышая октябрьский уровень. Самое значимое улучшение ожиданий наблюдалось в рознице и сфере услуг. Более сдержанными стали ожидания в добыче полезных ископаемых и торговле автотранспортными средствами.

Оценки же текущего спроса в ноябре снижались второй месяц подряд, баланс ответов — околонулевой, что соответствует значениям второго полугодия 2021 года. Наиболее сильное снижение оценок отмечалось в добыче, строительстве и рознице. Ожидания спроса предприятиями повысились почти во всех отраслях (кроме торговли автотранспортом) и вновь близки к десятилетним максимумам.

В ноябре в большинстве отраслей реже сообщали о повышении отпускных цен. Самый высокий баланс таких оценок сохранялся в торговле (особенно в рознице), хотя и значимо снизился по сравнению с октябрем. Ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились после их четырехмесячного роста, оставаясь выше средних значений за третий квартал 2023 года. Рост издержек предприятий в ноябре замедлился фактически повсеместно, кроме электроэнергетики (см. график). «Это в том числе было связано и с укреплением рубля»,— замечают в ЦБ.

Артем Чугунов