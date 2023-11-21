Главные новости за 21 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Совет министров Белоруссии постановил открыть в Краснодаре до 1 января 2024 года отделение посольства в РФ.

«Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым состоится 4 декабря. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире.

В Сочи уже несколько дней бушует шторм. Стихия разрушила несколько пляжей. Очевидцы публикуют в соцсетях видео.

В Краснодаре запустили строительство крупнейшего в России торгово-сервисного центра Минского тракторного завода.

В Краснодаре с 18 по 31 декабря 2023 года введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам города в дневное время.

При пожаре в архиве отдела МВД России по Апшеронскому району пострадал участковый. Поджог устроил 68-летний житель Таджикистана.

В Краснодаре вечером 21 ноября зафиксировали пробки в 10 баллов. Движение было затруднено на основных улицах города.

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за снега, мокрого снега и обильных дождей, которые ожидаются в период 22 и 23 ноября. Утром 21 ноября в нескольких районах Краснодарского края прошел первый снег.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что республика готова оснастить транспортный парк Краснодара и Сочи электробусами своего производства.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в Детской краевой клинической больнице Краснодара.

Крым посетили более 4,7 млн туристов за десять месяцев текущего года. До конца года турпоток должен вырасти до 5 млн человек.

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