На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за снега и дождей

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за снега, мокрого снега и обильных дождей, которые ожидаются в период 22 и 23 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье.

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В отдельных районах сильные осадки пройдут в сочетании с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с.

На реках ожидается подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В зоне риска Геленджик, Горячий Ключ, Туапсинский и Северский районы.

Утром 21 ноября в нескольких районах Краснодарского края выпал первый снег, однако в регионе сохранились плюсовые значения температур. Синоптики считают, что уходящий на северо-восток циклон вызовет похолодание.

Анастасия Донскова

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