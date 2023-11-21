В Краснодаре ограничат проезд грузовиков для разгрузки дорог перед Новым годом

В Краснодаре с 18 по 31 декабря 2023 года введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам города в дневное время. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Евгением Наумовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Меры вводятся в целях подготовки к празднованию Нового года, снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности автодорог общего пользования местного значения. Руководителям торгово-развлекательных центров, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, которые постоянно используют грузовые автомобили, рекомендуют осуществлять перевозки в ночное время (с 22:00 до 06:00).

До 12 декабря департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара должен разработать оптимальную схему подъезда грузовиков к предприятиям оптовой и розничной торговли. Управлению МВД по Краснодару рекомендуют усилить контроль за соблюдением водителями ПДД, в том числе за нарушениями правил перевозки грузов.

Татьяна Ручкина

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