Губернатор Кубани проведет «Прямую линию» 4 декабря

«Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым состоится 4 декабря. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире на телеканале «Кубань 24» в 12:00, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Вопросы жители Кубани могут начать задавать заранее. Сделать это можно будет с 22 ноября через чат-бот в Telegram (@direct_line_23_bot), а также по телефону 8(861)268-60-44.

В прошлом году «Прямую линию» губернатор провел 12 января. В позапрошлом году на вопросы жителей господин Кондратьев отвечал 1 декабря.

Вячеслав Рыжков

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