В Краснодаре до конца года планируют открыть посольство Беларуси

Совет министров Белоруссии постановил открыть в Краснодаре до 1 января 2024 года отделение посольства в РФ. Документ опубликован 20 ноября на правовом интернет-портале республики.

На открытие и содержание отделения посольства деньги выделит Минфин Беларуси. Постановление подписано премьер-министром республики Романом Головченко.

Распоряжение об открытии в Краснодаре отделения посольства Белоруссии подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле 2023 года. Тогда администрации Краснодарского края рекомендовали выделить служебные и жилые помещения для посольства на условиях аренды или покупки в собственность белорусской стороной.

Вечером 20 ноября аэропорт Краснодара открыли, чтобы принять борт Романа Головченко. Премьер-министр Беларуси прибыл на встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. В своем Telegram-канале глава края сообщил, что стороны планируют «предметно обсудить дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества».

Татьяна Ручкина

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