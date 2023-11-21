В Краснодаре зафиксировали 10-балльные пробки

В Краснодаре вечером 21 ноября зафиксировали пробки в 10 баллов. Сведения об этом опубликованы на портале «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на основных улицах города. В центре плотные заторы наблюдаются на улицах Бабушкина, Котовского, Красных Партизан, Промышленной, Северной и других. Поток автомобилей скопился на улицах Ставропольской, Селезнева, Новороссийской, Уральской, Суворова, Тургеневском шоссе, Российской, Дорожной, Дзержинского, а также на Западном обходе города.

Плотность затора в 9 баллов и выше зафиксирована на 19 улицах, на 20 — 5 баллов. В соцсетях местные жители сообщают, что стоят в пробках на протяжении нескольких часов.

Анастасия Донскова

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