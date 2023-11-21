В нескольких районах Кубани прошел первый снег

Утром 21 ноября в нескольких районах Краснодарского края прошел первый снег. В основном температуры остаются плюсовыми, поэтому осадки моментально тают.

Первый снег пошел в Гулькевичском районе. На опубликованных Госавтоинспекцией муниципалитета кадрах видно, что небольшие снежинки не успевают лечь на землю. Немного плотнее снег начал падать в Кропоткине, но там он также растаял.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что на Кубани из-за уходящего на северо-восток циклона продолжится похолодание. В середине недели в крае прогнозируются кратковременные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Ночью с 20 на 21 ноября температура воздуха в регионе уже опускалась до -2°, в Краснодаре было 1…3°.

Татьяна Ручкина

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