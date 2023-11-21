По факту гибели ребенка в Детской ККБ Краснодара проводится проверка

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в Детской краевой клинической больнице Краснодара. В учреждении скончался ребенок-инвалид, имеющий статус «паллиативный больной», сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, юноше ранее оказывалась медпомощь в Детской ККБ. Также его лечили в учреждении по месту жительства в Северском районе.

Прокуратура оценит качество оказанной медпомощи, укомплектованность учреждений оборудованием, медицинскими изделиями, лекарствами. Проверку в отношении должностных лиц медучреждений проводят также следователи Краснодара.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что юноша умер от сепсиса. По данным Telegram-каналов, медработники в Афипском госпитале якобы обвинили ребенка в наркомании, перевели в ККБ, а оттуда в краснодарскую городскую больницу, где не было нормальной техники и лекарств. Официально эта информация не подтверждена.

Вячеслав Рыжков

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