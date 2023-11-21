Крым планирует принять 5 млн туристов в 2023 году

Республику Крым посетили более 4,7 млн туристов за десять месяцев текущего года. Об этом рассказал журналистам министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

По его словам, 20–25% отелей республики, работающих в новогодние праздники, уже готовы предложить новогодние программы. Министр добавил, что закрытие авиасообщения, а также логистические ограничения привели к сокращению числа бронирований в текущем и в 2022 году.

«Но я уверен, что этот год продемонстрировал неплохие экономические показатели»,— отметил Волченко.

В 2021 году Крым принял 9,1 млн туристов. В настоящее время в республике ведется активное строительство отелей, производится реконструкция, а также новация существующих средств размещения.

Тат Гаспарян

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