Головченко: Беларусь готова помочь Сочи полностью перейти на электробусы

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что республика готова оснастить транспортный парк Краснодара и Сочи электробусами своего производства. Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, страна готова оказать помощь в переходе Сочи полностью на экологический транспорт.

«Пришло время активнее поработать и финализировать переговоры по превращению города-курорта Сочи в экологически чистый город. <…> Если бы Сочи смог стать первым городом в России, который полностью перешел на электрический транспорт, это было бы прорывное событие»,— отметил Роман Головченко.

Подобный проект реализован в Беларуси. Исключительно на электробусах передвигаются жители уже двух городов республики. Роман Головченко отметил, что ему известно о ведении соответствующих расчетов, поэтому Беларусь готова поставить для Сочи электрический транспорт.

Сейчас на завершающей стадии находятся контракты для подписания на поставку электробусов и зарядных станций для Краснодара и Сочи. Всего, по данным администрации Краснодарского края, планируется закупить 90 трамвайных вагонов у «Белкоммунмаш».

В конце сентября стало известно, что до конца следующего года Краснодарский край закупит общественный транспорт белорусского производства на более чем 12 млрд руб. Помимо Краснодара и Сочи планируется обновление транспортного парка в Новороссийске. В октябре 2023 года республика и регион заключили контракты на закупку более 140 автобусов, электробусов и троллейбусов белорусского производства.

Татьяна Ручкина

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