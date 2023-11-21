Простуда с продленным эффектом

Россияне стали чаще болеть затяжной простудой. Новую форму ОРВИ еще в октябре вывели ученые из Лондонского университета королевы Марии, отмечали исследователи медицинского журнала eClinicalMedicine, который издает The Lancet Group. Авторы опросили больше 10 тыс. пациентов с положительным и отрицательным тестом на COVID-19. Первые жаловались на проблемы со вкусом и обонянием, головокружение, учащенное сердцебиение и выпадение волос. Больные обычным ОРВИ чаще всего наблюдали кашель или хрипоту. Обе группы страдали от усталости и одышки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Симптомы затяжной простуды больше похожи на COVID-19, полагает вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн: «Сообщают, что есть затяжные случаи. Я видел это — было такое. Но сказать с уверенностью, что это не COVID-19, достаточно трудно. В случае с коронавирусом известно, что есть затяжные формы.

Исключить, что это лонг-ковид, нельзя, поскольку тесты по определению вирусных частиц в носовой полости сейчас не дают такие результаты, как раньше. Вирусы размножаются в меньшей степени. И накапливаются тоже, поскольку наблюдается более легкое заболевание.

Набор симптомов, связанный с острыми респираторными заболеваниями, — кашель, который долго не проходит, кишечные и неврологические расстройства могут быть. Сами острые заболевания связаны с сезоном. Сейчас мы видим подъем в России и еще в нескольких странах. Осенью-зимой, весной они нередко возрастают, это связано и с состоянием иммунитета, и с тем, что люди меньше на свежем воздухе, а больше в помещениях».

По данным исследования, среди симптомов затяжного ОРВИ выделяют кашель, боли в животе и диарею. Они сохраняются в среднем на протяжении трех месяцев после начала болезни. Однако точно определить, чем болеет пациент, нельзя, говорит врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков:

«Достаточно размытая симптоматика, поскольку под это можно подвязать все что угодно.

Например, во многих регионах России сейчас циркулирует коклюш, его много. Заболевание начинается с каких-то катаральных явлений, с простого кашля, а потом он становится выматывающим и длится месяцами, ничего не помогает. При этом тесты на COVID-19, на грипп отрицательные.

То, что описывают, очень похоже на коклюш. Единственное — при нем обычно не пропадает голос. Для выявления заболевания тут нужен как минимум ПЦР на коклюш, понимание вакцинального статуса. Просто мазком здесь не обойдешься. Необходимо несколько мероприятий, общий анализ крови. Как правило, этого никто не делает.

В России не проводили исследование вышеописанной формы ОРВИ. Совершенно точно никто не занимается ни разработкой тест-системы, ни даже централизованным подбором пациентов, у которых симптомы какие-то новые, непонятные. Причины выявляют у людей с тяжелой коморбидной патологией, у тех, кто на пороге стационара или уже там. То, что описывается в статье, как правило, до стационара не доходит».

Авторы исследования отмечают, что пока невозможно объяснить, почему у одних пациентов симптомы длятся долго, а у других нет. По словам ученых, они впервые доказали, что люди могут страдать длительными простудами.

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Елена Тюленева