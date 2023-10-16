Есть длинный ковид, но есть и длинный грипп

Длительный ковид, совокупность симптомов, возникающих у больных после острой стадии, уже стала признанным заболеванием. Но ковид, как показывает свежее исследование,— не единственный респираторный вирус, который может вызывать длительные последствия. Стоит говорить уже и о «длительном гриппе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ведущий автор исследования, ученый из Лондонского университета королевы Марии Джулия Вивальди говорит о важности результатов: недостаточная осведомленность и отсутствие общего термина для длительного гриппа препятствует его диагностике и лечению. Ковид дал мощный импульс исследованиям в этой области. В сферу интересов ученых попали люди с отрицательными результатами теста на ковид, но в то же время с долгим течением болезни. У больных с длительным гриппом не было потери обоняния, расстройства вестибулярной функции или сильнейшей слабости, зато у них диагностировались такие симптомы, как долгий кашель, в том числе мучительный, боли в животе и диарея,— все это продолжалось свыше четырех недель.

Вероятно, как и в случае с длительным ковидом, длительный грипп — следствие тяжелого течения острой фазы болезни, а также особенностей иммунного ответа организма на вирус.

Вивальди считает необходимым дополнить исследования длительного ковида вопросами, связанными с длительным гриппом. «Эти затяжные инфекции сложно диагностировать, сложно лечить, у них очень разнообразная симптоматика, но это не значит, что не нужно прикладывать усилия к тому, чтобы сделать проверку на длительный грипп рутинной процедурой и чтобы разработать протокол его лечения»,— уверена Вивальди.

Работа Вивальди — составная часть большой программы исследований под названием COVIDENCE UK, национального исследования ковида, начатого Лондонским университетом королевы Марии еще в 2020 году. В исследовании приняли участие более 19 тыс. пациентов. На следующем этапе предлагается привлечь к участию людей, которые боролись с длительными симптомами после респираторных инфекций и не болели ковидом.

Вивальди надеется прийти к надежным выводам о причинах возникновения и длительного ковида, и длительного гриппа.

По материалам статьи.

Ольга Грибова