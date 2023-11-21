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Коммерсантъ FM
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Вучич: Сербия хочет сблизиться с НАТО, сохранив свой военный нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что страна должна расширить и укрепить сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранить свой военный нейтралитет. Об это он сообщил на встрече с генсеком североатланического альянса Йенсом Столтенбергом в Белграде.

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

«Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет»,— сообщил господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Президент подчеркнул, что стране важно сотрудничество с НАТО и KFOR, которые обеспечивают безопасность в Косово и Метохии и подтвердил, что Белград рассмотрит возможность возобновления совместных учений с НАТО и другими партнерами Сербии в ближайшее время.

«Сербия подчеркнула, что останется нейтральной страной вне военных блоков»,— отметил господин Столтенберг. Он заверил, что учения с НАТО не подорвут нейтралитет Белграда и напомнил, что альянс уже проводил подобные учения с этой страной.

Совместные учения НАТО в Сербии проходили ежегодно с 2014 года. Однако в феврале 2022 года президент Сербии ввел мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. Этим летом, несмотря на действие моратория, на юге Сербии прошли совместные с НАТО учения «Платиновый волк».

Путешествие господина Столтенберга по Балканам связывают с итогами президентских выборов в Черногории. В октябре к власти пришел Милойко Спаич, который, по мнению стран Запада, ангажированный Россией.

Подробнее — в материале «Генсек НАТО инспектирует Балканы».

Александра Горошилова

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