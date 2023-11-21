«Группа Астра» может провести SPO в ближайшие два года

Группа «Астра» может провести SPO (публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам) во второй половине 2024-го или в 2025 году, чтобы увеличить долю акций в свободном обращении (free-float). Об этом гендиректор компании Илья Сивцев рассказал в интервью «Ведомостям». IPO (первичное публичное предложение) на Мосбирже компания завершила 12 октября, разместив 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб., free-float составил 5%.

Господин Сивцев подчеркнул, что в ближайшие полгода SPO точно не произойдет, поскольку у продающих акционеров и держателя квазиказначейского пакета действует lock-up-период 180 дней (запрет на продажу акций). «Астра» пока также не планирует проводить дополнительную эмиссию, уточнил он.

Гендиректор группы «Астра» не отрицает, что увеличение доли акций в свободном обращении требуется компании не только для ликвидности, но и для перехода из второго в первый котировальный список и индекс Мосбиржи. Однако для этого «Астре» необходимо взять еще одного независимого директора, выпустить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три года, а free-float должен превышать 10%, отметил господин Сивцев.

Группа «Астра» — крупный российский разработчик ОС и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix. Компания объявила о начале сбора заявок на 10,5 млн акций (5% капитала) 5 октября, а 12 октября закрыла книгу более чем с 20-кратной переподпиской. Акции были размещены по верхней границе первоначального диапазона — 333 руб. Объем размещения составил 3,5 млрд руб., а сама компания была оценена в 70 млрд руб.

Подробнее о российском рынке первичного размещения акций — в материале «Ъ» «Открытие сезона IPO».

Милена Костерева