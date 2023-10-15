Открытие сезона IPO

В четвертом квартале ожидается оживление на российском рынке IPO. Поучаствовать в первичных размещениях может любой розничный инвестор, выставив заявку через мобильное приложение инвесткомпании или банка. При этом стоит учитывать, что многие брокеры устанавливают минимальную сумму таких инвестиций, да и сама заявка в зависимости от совокупного спроса может быть удовлетворена не в полном объеме. И никогда не стоит пренебрегать изучением бизнеса компании, рынков, где она работает, конкурентов или аналогов, чьи акции уже торгуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Расцвет «Астры»

Главным событием минувшей недели на фондовом рынке стало IPO группы «Астра» — крупнейшего российского разработчика ОС и инфраструктурного программного обеспечения. Компания объявила о начале сбора заявок на 10,5 млн акций (5% капитала) 5 октября, а 12 октября закрыла книгу более чем с 20-кратной переподпиской. Акции были размещены по верхней границе первоначального диапазона — 333 руб. В итоге объем размещения составил 3,5 млрд руб., а сама компания была оценена в 70 млрд руб. Неудовлетворенный спрос проявился на вторичных торгах, и по итогам пятницы капитализация компании выросла на 40%, почти до 100 млрд руб.

Это третье публичное размещение акций на российском рынке в нынешнем году, но самое успешное из них. В первых двух объемы размещения были многократно меньше: «Генетико» — 179 млн руб., «СмартТехГрупп» (основной актив — МФК «Кармани») — 978 млн руб. Высокий результат группы «Астра» стал возможен в том числе из-за высокого спроса со стороны институциональных инвесторов, которые не участвовали в прошлых размещениях. Впрочем, как отметила компания по итогам размещения, приоритетная аллокация предоставлялась небольшим заявкам розничных инвесторов.

Книжный сбор

До конца года участники рынка ждут появления нескольких новых имен. В частности, о планах по IPO заявляли сеть автозапровок «Евротранс», интернет-магазин одежды Henderson, калужский ЛВЗ «Кристалл», не исключается размещение акций системно значимого Совкомбанка. Поучаствовать в них могут любые частные инвесторы, имеющие брокерский счет. Для этого они должен подать заявку любым доступным им способом: через личный кабинет или мобильное приложение, письменным или устным поручением брокеру.

Срок ее подачи определяется организатором размещения и может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель. «Андеррайтер направляет бирже предложение о размещении ценных бумаг эмитента. Площадка на основании правил торгов и информации андеррайтера формирует порядок размещения, где определены сроки сбора заявок и прочие условия»,— отмечает «Цифра брокер».

Впрочем, поучаствовать в размещении инвестор сможет не с любой суммой средств, поскольку брокеры обычно устанавливают минимальный размер заявки.

«В каких-то случаях есть ценовой порог — например, участие становится доступным от 100 тыс. руб. или от 1 млн руб. Данные условия зависят от бизнес-модели и условий каждого профучастника»,— отмечает руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ИК «Велес Капитал» Андрей Бородавка. По словам руководителя управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексея Курасова, у некоторых розничных брокеров можно выставить заявку от одного лота (одной акции).

В заявке инвестор должен выбрать интересующий объем бумаг и цену в рамках ранее установленного организаторами ценового диапазона, по которой готов их купить. Стоит помнить, что отменить выставленную заявку можно в течение ограниченного времени. Обычно это можно сделать до подачи брокером кумулятивной заявки от всех клиентов, некоторые крупные брокеры позволяют отметить заявку, пока открыта книга заявок. «Инвестор может выставить заявку по цене организатора, и тогда она пройдет по той цене, по которой будет размещение»,— отмечает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

Ограниченные выдачи

После закрытия книги заявок организаторы размещения совместно с эмитентом решают вопрос о распределении ценных бумаг среди инвесторов. Обычно к этому времени вопрос цены размещения уже определен исходя из анализа собранной книги. Итоговая аллокация зависит от переподписки и может варьироваться от 100% до нуля. «В регламенте проведения размещения андеррайтером могут быть указаны особенности аллокации, в том числе что агент может удовлетворять заявки по своему усмотрению»,— отметили в «Цифра брокере».

Срок и время удовлетворения заявок определяются на этапе публикации информации о размещении.

Чаще всего бумаги поступают на брокерский счет на следующий день после определения цены размещения.

«Если в период удовлетворения заявок ценная бумага не отобразилась на счете, это значит, что заявка не была удовлетворена»,— подчеркивают в «Цифра брокере». Игорь Пимонов обращает внимание, что в отсутствие дополнительных условий при размещении клиенты смогут торговать этими бумагами сразу после заключения сделки по размещению, в первый же день торгов.

Учет рисков

Однако инвесторы должны помнить, что первичное размещение акций — это более рисковая инвестиция, нежели покупка акции на вторичном рынке, у которой есть история торговли. Поэтому необходимо заранее изучить рынки, на которых работает эмитент, его бизнес-модель, финансовые показатели. Стоит найти торгующихся конкурентов и понять, с каким дисконтом к ним будет размещаться новый эмитент.

Важное значение имеют цель размещения и на что пойдут привлеченные средства.

«Если менее 70% размещения идет на развитие, а 30% и более идет на кэш-аут (выход текущих акционеров из бизнеса), то прогнозы по многократному росту бизнеса, скорее всего, не реализуются — из растущего бизнеса никто не хочет уходить»,— отмечает Алексей Курасов.

Виталий Гайдаев