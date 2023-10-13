«Астра» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 333 руб. за акцию

Группа «Астра» в рамках IPO разместила на Московской бирже (MOEX: MOEX) акции по цене 333 руб. за бумагу на сумму 3,5 млрд руб. По итогам первичного размещения рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд руб., следует из сообщения пресс-службы «Астра».

Стоимость акции на уровне 333 руб. соответствует верхней границе ценового диапазона (300–333 руб.). Всего было размещено 10,5 млн акций, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO. Совокупный спрос инвесторов в ходе первичного размещения превысил предложение более чем в 20 раз. В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала группы.

«IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для наших сотрудников. С сегодняшнего дня свыше 1,4 тыс. наших сотрудников стали акционерами ГК "Астра". Намерены и дальше укреплять свои лидерские позиции на российском рынке инфраструктурного ПО», — прокомментировал размещение акций гендиректор «Астры» Илья Сивцев. Торги акциями группы под тикером ASTR на Московской бирже начнутся сегодня, 13 октября.

Группа «Астра» — крупный российский разработчик ОС и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix. О начале сбора заявок на 10,5 млн акций группа объявила 5 октября. Организаторами IPO выступили «Старт Капитал», Сбербанк (MOEX: SBER) и Тинькофф-банк (MOEX: TCSG).

Подробнее об интересе к первичному размещению акций группы «Астра» — в материале «Ъ» «Инвесторы переподписали софт».

Милена Костерева