Два жителя Белорецка предстанут перед судом за убийство и тяжкий вред здоровью

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело об убийстве по сговору с особой жестокостью (пп. «д, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и краже паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), сообщила республиканская прокуратура. По данным «Ъ-Уфа», преступления инкриминируются Александру Нежину и Ирику Утяшеву. Обвиняемые ранее были судимы. Во время следствия они частично признали вину.

По версии следствия, в феврале этого года подсудимые приехали из Уфы к своей знакомой. Во время распития алкоголя между женщиной и Александром Нежиным произошел конфликт. Гость схватил вилку и начал колоть ей в спину знакомую, а потом ударил ножом в плечо. Женщина получила тяжелые травмы.

Затем обвиняемые отправились к соседу на поиски алкоголя. Получив отказ, избили и пытали мужчину, прислоняя его лицо к включенной электроплитке и приставляя к плечу раскаленный нож, а потом искололи его ножом. Когда жертва скончалась от травм, тело завернули в ковер, а паспорт сожгли. На месте преступления сообщники нашли и забрали 10 тыс. руб.

Наталья Балыкова

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