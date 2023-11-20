Главные новости за 20 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодар прилетел премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он планирует провести встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Спасатели нашли тело мальчика, пропавшего при падении машины в реку Белая. Его искали неделю после происшествия.

В Краснодаре на улице Красноармейской, где неделю назад насмерть забили 39-летнего посетителя одного из клубов, провели полицейский рейд.

В Краснодарском крае за выходные произошло 34 аварии. Погибли шесть человек, пострадали 38, среди них двое детей.

На 2024 год в Сочи запланированы рекордные расходы бюджета — 52,3 млрд руб. Половина этих средств пойдет на социальную сферу.

«Магнит» вошел в тридцатку крупнейших инвесторов страны по версии Forbes. Компания заняла 22-е место с объемом инвестиций 53,5 млрд руб. в 2022 году.

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в краснодарской школе №94. Сообщение оказалось ложным.

В районе Новороссийска пересохло озеро Бам, где некогда цвели лотосы.

Днем 19 ноября в селе Екатериновка Щербиновского района Кубани произошел пожар. В огне погибла восьмилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.

В Новороссийске у женщины достали из желудка «шарик» для похудения, состоящий из медицинских материалов. Женщина проходила с ним три года, хотя всего через шесть месяцев его нужно было извлечь.

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей завершили благоустройство Николаевского бульвара. Работа над ним продолжалась два года и за это время сменилось два подрядчика.

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