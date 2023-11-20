«Магнит» попал в топ-30 крупнейших инвесторов России

«Магнит» вошел в тридцатку крупнейших инвесторов страны по версии Forbes. Компания заняла 22-е место с объемом инвестиций 53,5 млрд руб. в 2022 году. При этом в 2021 году объем инвестиций «Магнита» был в 2,4 раза больше — около 128 млрд руб.

При составлении рейтинга рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Лидерами рейтинга стали «Газпром» с 2,3 трлн руб. инвестиций, «Роснефть» (1,1 трлн руб.) и «Атомэнергопром» (786 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что «Магнит» расширит сотрудничество с кубанскими фермерами. Сейчас компания сотрудничает с около 300 местными поставщиками.

Вячеслав Рыжков

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