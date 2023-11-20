Школа №94 в Краснодаре получила ложное сообщение о минировании

В школу №94 в Краснодаре поступило ложное сообщение о минировании. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Администрация учреждения заявила, что сообщение было получено днем 20 ноября. Согласно регламенту, всех учителей и школьников незамедлительно эвакуировали. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В ходе проверки выяснилось, что в здании школы не было опасных предметов. В настоящее время проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность злоумышленников, направивших сообщение.

Анастасия Донскова

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