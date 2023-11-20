В Краснодаре завершили благоустройство Николаевского бульвара

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей завершили благоустройство Николаевского бульвара. В своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов подчеркнул, что все работы по контракту выполнены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Глава Краснодара отметил, что реализовать проект удалось за счет поддержки губернатора края Вениамина Кондратьева и активной позиции жителей микрорайона. Евгений Наумов подчеркнул, что при этом жителям приходится напоминать о бережном отношении.

«Регулярно кто-то ворует только высаженные деревья. Скоро все будет фиксироваться на видеокамеры и передаваться в полицию. Уверен, желающих стать "героями" таким вандальным способом не найдется»,— отметил Евгений Наумов.

Николаевский бульвар победил в рейтинговом голосовании зеленых зон в 2021 году. На его благоустройство Краснодару выделили более 260 млн руб. Первый подрядчик — «Векстрой-Юг» — уничтожил 119 деревьев и нанес ущерб, который оценили в 30 млн руб. Мэрия расторгла с ним контракт и вернула деньги.

В июле 2022 года с краснодарцами согласовали новый проект бульвара. Из-за составления нового документа и инфляции стоимость строительства нового общественного пространства увеличилась почти на 50%, более чем до 379 млн руб. В феврале 2023 года новым исполнителем муниципального контракта стало ООО «Веста».

Работы планировали завершить 14 ноября. Позже дату сдачи перенесли на неделю. Подрядчика, не сдавшего в срок Николаевский бульвар, оштрафуют.

Татьяна Ручкина

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