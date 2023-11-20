Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Щербиновском районе Кубани

Днем 19 ноября в селе Екатериновка Щербиновского района Кубани произошел пожар. В огне погибла восьмилетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По данным краевого МЧС, пламя вспыхнуло около 13:40 в частном доме в переулке Комсомольский. Огонь охватил 70 кв. м. Пламя локализовали в течение получаса.

В следкоме сообщили, что в доме находились супруги с двумя малолетними детьми, жилище отапливалось при помощи дровяной печи. Когда начался пожар, взрослые с шестилетним сыном успели покинуть дом. Позже отец вернулся за дочерью, но спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Одной из возможных причин возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с печью.

Вячеслав Рыжков

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