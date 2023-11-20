За выходные на Кубани в ДТП погибли шесть человек

В Краснодарском крае за выходные произошло 34 аварии. Погибли шесть человек, пострадали 38, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

С 17 по 19 ноября в регионе произошло семь наездов на пешеходов, пострадали семь человек. Основной причиной аварий на выходных стало несоблюдение очередности проезда — 11 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали 15.

Частой причиной ДТП в выходные в крае становилось также несоответствие скорости — шесть аварий с тремя погибшими и тремя пострадавшими. Еще три ДТП произошли из-за выезда на встречку, в них погиб один человек и пострадали трое.

Вячеслав Рыжков

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