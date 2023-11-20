Врачи спасли жительницу Новороссийска, вытащив из желудка «шар» для похудения

В Новороссийске у женщины достали из желудка «шарик» для похудения, состоящий из медицинских материалов. Как сообщает «Новороссийский рабочий», предмет заполняет желудок с целью снизить его объем.

Шар заполняется окрашенным веществом. За счет уменьшения объема желудка человек быстрее наедается и худеет. Устройство устанавливается в организм на полгода, после чего его необходимо извлечь.

Однако женщина проходила с ним три года. От длительного нахождения инородного тела в организме на стенке желудка появилась большая язва-пролежень с кровотечением. «Шарик» достали с помощью гастроскопа в эндоскопическом отделении горбольницы Новороссийска.

Сейчас пациентка находится в хирургическом отделении, после этого она пройдет лечение у гастроэнтеролога. Похудеть с помощью «шарика» женщине не удалось.

Татьяна Ручкина

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