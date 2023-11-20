В районе Новороссийска пересохло озеро Бам, в котором цвели лотосы

В районе Новороссийска пересохло озеро Бам, где некогда цвели лотосы. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Ситуация может быть вызвана засушливым летним периодом, отмечает издание.

Ранее водоем вмещал до 6 млн куб. м воды и использовался в качестве водохранилища. Озеро располагается в районе хутора Лесничего неподалеку от Абрау-дюрсо. В марте текущего года на территории водоема обнаружили природный фонтан неизвестного происхождения.

Анастасия Донскова

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