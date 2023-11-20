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В Краснодаре провели рейд на улице, где насмерть забили посетителя клуба

В Краснодаре на улице Красноармейской, где неделю назад насмерть забили 39-летнего посетителя одного из клубов, провели полицейский рейд. Об этом сообщила пресс-служба полиции УМВД России по Краснодару.

Фото: УВД по Сочи

Фото: УВД по Сочи

«В рейде приняло участие более 200 страж правопорядка, которые проверили сотрудников и посетителей 13 ночных клубов»,— говорится в сообщении.

В общей сложности сотрудники органов правопорядка проверили 166 человек. По итогам рейда было составлено 72 административных протокола о хулиганстве, сопротивлении полиции, незаконной торговле и другие правонарушения.

Ранее 15 ноября стало известно об избиении посетителя одного из местных клубов охраной заведения. В соцсетях распространились сведения о том, что сотрудник клуба распыляет в лицо пострадавшего газовый баллончик и бьет лежащего на земле мужчину ногой по голове. Позднее избитый посетитель ночного заведения скончался от полученных травм.

Анастасия Донскова

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