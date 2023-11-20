Расходы бюджета Сочи на 2024 год увеличили до рекордных 52,3 млрд рублей

На 2024 год в Сочи запланированы рекордные расходы бюджета — 52,3 млрд руб. Половина этих средств пойдет на социальную сферу, софинансирование строительства объектов образования, спорта, культуры, инфраструктуры, благоустройства, выполнение обращений жителей через паспорта ТОС и инициативное бюджетирование, рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

За пять лет в Сочи в 4,8 раза увеличилась динамика доходов бюджета — с 10,6 млрд до 50,8 млрд руб. Темп увеличения бюджетного потенциала города составил 477%.

Бюджет за текущий год в Сочи исполнен на 77%. В прошлом году за аналогичный период показатели составляли 64%. По итогам финансового года планируется исполнение около 40 млрд руб. бюджетных денег.

Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 вскоре рассмотрят депутаты горсобрания Сочи. Также заключение по проекту подготовит Контрольно-счетная палата.

Вячеслав Рыжков

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