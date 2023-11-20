В Адыгее нашли тело мальчика, пропавшего при падении машины в реку Белая

20 ноября в 13:15 спасатели Белореченского АСО «Кубань-Спас» нашли тело мальчика, пропавшего при падении машины в реку Белая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Тело 10-летнего ребенка нашли в районе поселка Заречный Белореченского района Кубани. Поиски велись неделю.

Следователи выехали на место обнаружения тела для проведения осмотра, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

В ночь с 13 на 14 ноября «Нива», в которой находились пять человек, сорвалась в реку в станице Ханской вблизи Майкопа. Водитель и двое детей смогли выбраться, а женщина и ее 10-летний сын остались в автомобиле. Утром 14 ноября в реке нашли машину и тело женщины. Ребенка унесло течением.

На водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Мужчина признал вину, 16 ноября его арестовали.

Татьяна Ручкина

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