Меликов: Дагестан готов принять беженцев из Палестины

Дагестан будет готов принять беженцев из Палестины в случае принятия соответствующего решения на федеральном уровне, заявил глава региона Сергей Меликов. Заявление было сделано им на правительственном совещании по актуальным вопросам, состоявшемся в Доме правительства в Махачкале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза, сказал господин Меликов, напомнив, что сегодня, 20 ноября, в Египет был отправлен первый авиарейс из Дагестана. «В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей»,— цитирует руководителя региона правительственная пресс-служба. Проработать этот вопрос в ближайшее время поручено региональному правительству.

Ранее сообщалось, что из зоны конфликта на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 граждан России.

Вечером 29 октября в Махачкале прошли антиизраильские демонстрации, которые спровоцировали сообщения о прилете в Дагестан из Тель-Авива «еврейских беженцев». Протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта, заблокировали его, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. Полиция задержала более 200 участников протеста.

Подробнее о антисемитских демонстрациях в Махачкале — в материале «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Юлия Рыбина, Махачкала