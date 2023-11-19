Увольнение с последующим возвращением

Инвесторы OpenAI потребовали вернуть уволенного гендиректора. Восстановить Сэма Альтмана в должности, как пишут СМИ, желают в том числе и в Microsoft: корпорация владеет крупнейшей долей более чем в $10 млрд. IT-гигант обсуждает сценарии с другими фондами, не исключено, что совет директоров OpenAI будет в итоге заменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria, Reuters Фото: Carlos Barria, Reuters

Ранее правление разработчика ChatGPT объявило, что увольняет Сэма Альтмана из-за «недостаточной откровенности». После этого в отставку добровольно ушли трое старших исследователей и президент компании Грег Брокман. Отмечается, что Альтман настроен по поводу возвращения двояко и согласится при условии значительных изменений в способах управления OpenAI.

The Guardian также узнал, что незадолго до увольнения Альтман признавался инвесторам, что работает над запуском другой компании. Это в числе прочего и стало причиной конфликта, допускает глава разработчика искусственного интеллекта Sistemma Сергей Зубарев:

«После 6 ноября, когда OpenAI представила новые возможности — в GhatGPT добавились поиск по картинке, объединение всех остальных функций в единое окно, — случилось так, что компания не смогла обеспечить необходимые мощности всем желающим, даже закрыли продажу новых аккаунтов.

Думаю, что как раз здесь и появился первый конфликт. Илья Суцкевер, кстати, уроженец Нижнего Новгорода, из-за чего в индустрии шутили, что никогда так этот город не влиял на мировую политику, стал одним из инициаторов увольнения. Он отвечает за исследование как главный научный сотрудник разработки ИИ и, конечно же, больше сосредоточен на том, чтобы создавать качественный продукт.

Когда все так быстро происходит, компания вынужденно стала уделять меньше внимания предыдущим продуктам, так называемой дистилляция, когда уменьшается модель ИИ. Видимо, это вечная борьба продаж и производства. Все, кто пользуются ChatGPT, заметили, что качество очень сильно упало.

Думаю, Сэм Альтман на свой пост не вернется, потому что конфликт старый. Вместе с тем совет директоров, с большой долей вероятности, сменят, ведь такие внезапные действия очень сильно мешают развитию бизнеса.

Кроме того, мы еще не видели, как отыграют эту ситуацию рынки. Уже пишут, что компания может потерять в моменте до $80 млрд. Сейчас ее оценивают в $90 млрд. То есть если центральная команда уходит, от компании, кроме имени, ничего не остается».

Как заявил экс-президент OpenAI Грег Брокман, до онлайн-звонка с советом директоров Альтман не подозревал о готовящейся отставке. В Microsoft, по данным Bloomberg, узнали о планах за несколько минут до этого. Сотрудники OpenAI, как пишут СМИ, поначалу восприняли новость как переворот или даже враждебное поглощение.

Комментируя свое увольнение, Альтман не стал озвучивать его причины и пообещал позже рассказать, чем займется. Опыт отставки он сравнил с «чтением собственной надгробной речи, когда ты еще жив». Вместе с тем СМИ отмечали, что конфликт топ-менеджера с правлением OpenAI мог касаться в том числе способов коммерциализации продуктов.

Тем не менее управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава уверен, что разлад в руководстве произошел из-за скорости разработки генеративного ИИ: «Насколько мы знаем, в совет директоров не входят представители корпораций вроде Microsoft. Он состоит из трех основателей OpenAI и трех ученых. Одного из них можно назвать с некоторой натяжкой предпринимателем, это Адам Д'Анджело, гендиректор Quora.

Уволить Сэма Альтмана, идола, фаундера, скорее всего, можно было только большинством голосов. При этом он сам и Грэг Брокман, который тоже покинул компанию, были против отставки. Думаю, что если четверо ученых приняли такое решение, то конфликт, скорее, лежит в плоскости науки, а не бизнеса.

Если вспомнить, почему в свое время ушел из OpenAI Илон Маск, то тогда тоже конфликт касался этики или опасности, которую искусственный интеллект может нанести человечеству.

Они действительно очень быстрыми темпами двигались в сторону того самого создания AGI, алгоритма, который, как считается, может полностью заменить человека».

На новостях об увольнении Сэм Альтмана акции Microsoft в моменте упали почти на 2,5%. СМИ указывают, что если при посредничестве инвесторов Альтман согласится вернуться в компанию, то его восстановят в должности гендиректора уже в ближайшее время.

Тем не менее кадровый скандал не пройдет для OpenAI бесследно, убежден IT-эксперт Валентин Каськов: «Возвращение Сэма отразится, конечно же, на его зарплате, бонусах и дивидендах, которые он будет получать. Я думаю, что в этом случае он выторгует себе лучшие условия.

Вместе с тем в контексте отношения инвесторов такое не прощается. На это рынок довольно четко реагирует. То есть у вас есть команда инженеров, которая начинает бегать то в компанию, то из нее. Не так много смельчаков, которые в подобной ситуации будут вкладывать деньги в развитие продукта и бизнеса. Скорее всего, мы увидим если не отток, то точно заморозку инвестиций в OpenAI в течение какого-то времени.

Что касается перспектив Сэма Альтмана и его команды, то первый вариант — это уходить к конкурентам, прежде всего, в Google. Они же как раз его и обогнали. Он был пионером в генеративных алгоритмах, просто не понял, как сделать этот сервис доступным всем людям.

И второй вариант — создать собственную компанию. Но здесь нужно понимать, что времени для того, чтобы догонять, довольно мало, а объем, который нужно разработать, довольно большой. Дистанция между их продуктом и ChatGPT Turbo гигантская».

Сэм Альтман основал OpenAI вместе с Илоном Маском в 2015 году, последний позже оставил компанию. С 2019-го активно вкладываться в разработчика начала Microsoft. Год спустя Альтман стал гендиректором. Сейчас его обязанности временно исполняет технический директор Мира Мурати.

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Елизавета Скобцова