Крипта на шару

Проект Worldcoin от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана официально запущен. Это очередная цифровая платежная система на блокчейне, которая обещает произвести революцию в мире финансов. Ее главным отличием от сотен таких же проектов является, пожалуй, Orb — шар, сканирующий радужную оболочку глаза для идентификации пользователей. И это пока единственная работающая функция проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Альтман

Фото: Alastair Grant / AP Сэм Альтман

Фото: Alastair Grant / AP

Worldcoin Foundation, основанная еще три года назад Сэмом Альтманом и Алексом Бланией, в понедельник объявила о запуске криптовалютного проекта Worldcoin.

Команда проекта тут же заявила его цели: «Мы верим, что в случае успеха Worldcoin значительно увеличит экономические возможности, распространит надежное решение для отличия людей от искусственного интеллекта в интернете, сохраняя при этом конфиденциальность, поспособствует глобальным демократическим процессам и в конечном счете укажет, как перейти к распределению безусловного базового дохода с помощью ИИ».

Другими словами, Worldcoin, по заверениям разработчиков, должен принести экономическое процветание, свободу, равенство и защиту от мошенничества.

Экосистема Worldcoin состоит из трех главных составляющих: цифрового идентификатора World ID, мобильного приложения World App и токена Worldcoin (WLD).

Предполагается, что пользователи смогут совершать всевозможные финансовые операции через приложение World App. Для этого каждому пользователю необходимо сначала пройти процедуру идентификации. И это, пожалуй, самый интригующий элемент Worldcoin. Молниеносное распространение моделей ИИ, спровоцированное в том числе успехом ChatGPT от OpenAI самого Сэма Альтмана, привело к тому, что отличить человека от чат-бота в интернете стало практически невозможно. И новый проект господина Альтмана должен решить проблему, спровоцированную его предыдущим проектом.

У решения есть имя — Orb (англ. «шар, сфера»). Это футуристично выглядящее устройство весом 2,8 кг будет сканировать радужную оболочку глаза пользователя с помощью встроенных камер, поддерживаемых нейросетью. Совершать операции в Worldcoin можно будет только пройдя процедуру идентификации. Компания начала развозить свои устройства по всему миру, но пока они доступны в 35 городах из 20 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Orb узнает пользователей Worldcoin по глазам

Фото: / AP, / AP Orb узнает пользователей Worldcoin по глазам

Фото: / AP, / AP

Прорывное, казалось бы, решение уже оказалось далеко не столь надежным, как можно было бы предположить. Еще в мае издание BlockBeats сообщало, что жители Китая, не имея возможности для регистрации, покупают сканы радужной оболочки глаза, сделанные жителями Камбоджи и разных стран Африки, где эти устройства уже появились, всего за $30.

Тем, кто приехал на место, где есть Orb, и прошел процедуру распознавания радужной оболочки, будет присвоен уникальный ID и начислены 25 токенов WLD. Но не всем, а только жителям тех стран, где это законодательно не запрещено. К слову, из-за боязни столкнуться с юридическими проблемами создатели проекта решили не запускать пока Worldcoin в США. «Когда мы только задумывали этот проект, мы не думали, что в итоге получится "токен всего мира, кроме США", но получилось именно так,— сказал господин Альтман в интервью Financial Times.— Я бы сказал, что 95% населения земного шара проживает не в США. Так что США не создают и не разрушают подобный проект».

Токены WLD должны будут использоваться для участия в голосованиях о будущем проекта, оплаты сервисов внутри Worldcoin и осуществления платежей. При этом совершать покупки через мобильное приложение World App можно будет и с помощью традиционных валют. Но все это появится позднее.

Пока что у Worldcoin есть база в 2 млн потенциальных пользователей, ожидающих регистрации, и $250 млн, привлеченных проектом от венчурных инвесторов. И руководители Worldcoin намерены продолжать зарабатывать на своем проекте. «Все наши продукты — для получения прибыли. Будет еще множество разных кошельков и функций, которые будут приносить деньги»,— заявил FT Алекс Блания. Он также упомянул о том, что Worldcoin будет удерживать у себя до 20% выпущенных токенов, чтобы использовать эти средства для производства Orb и развития экосистемы проекта.

Кирилл Сарханянц