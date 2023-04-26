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Коммерсантъ FM
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О технологии ИИ

Глава Open AI Сэм Альтман в интервью научному сотруднику Лаборатории информационных систем и систем принятия решений Массачусетского технологического университета(MIT) Лексу Фридману, 25 марта 2023 года:

«Мы внедряем технологии публично, потому что считаем: миру важно получить к ним доступ на раннем этапе — это помогает нам анализировать их плюсы и минусы. Когда мы выпускаем новую версию модели, коллективный разум помогает нам определить и ее возможности, и недостатки, которые мы должны исправить — в том числе те, что мы не могли предусмотреть изнутри. Такой итеративный процесс создания продукта важен: у людей появляется время ощутить технологию и скорректировать ее вместе с нами, а также дать обратную связь. Мы хотим совершать ошибки, пока ставки низки, и хотим становиться лучше на каждом этапе: предвзятость версии 3.5 не была для меня поводом для гордости. В GPT4 это удалось в значительной степени исправить».

Историк и писатель Юваль Харари в колонке для The New York Times, 24 марта 2023 года:

«В 2022 году более 700 ведущих ученых и исследователей приняли участие в опросе о будущих рисках искусственного интеллекта. Половина из них заявили, что вероятность вымирания человечества или сопоставимого по значимости лишения прав из-за будущих систем искусственного интеллекта составляет 10% или больше. Технологические компании, создающие современные языковые модели, участвуют в гонке за то, чтобы поместить все человечество в этот самолет. Фармацевтические компании не могут продавать людям новые лекарства без предварительной тщательной проверки их продукции на безопасность. Точно так же системы искусственного интеллекта с мощностью GPT4 и выше не должны сплетаться с жизнями миллиардов людей быстрее, чем культуры могут их безопасно впитать. Мы должны двигаться с той скоростью, которая позволяет нам сделать это правильно».

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