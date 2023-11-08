«Анонсировано сразу две версии GPT-4 Turbo»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях GPT-4 Turbo и расценках для ее пользователей.

Больше 100 млн еженедельных пользователей ChatGPT и 2 млн разработчиков, использующих его API, — создатели генеративного чата, OpenAI, рассказали о достижениях на своей конференции. Там же компания представила новую флагманскую модель — GPT-4 Turbo.

Нейминг все больше напоминает название спорткаров. На практике генеративная «пушка-гонка» получила контекстное окно, которое вчетверо превосходит возможности предшественника. Свежая модель обрабатывает до 128 тыс. токенов или, другими словами, направлений генерации в ответ на запрос.

Для понимания — Turbo-вариант может уместить в контекстное окно около 100 тыс. слов или примерно половину книги «Гарри Поттер и узник Азкабана». Это самое большое контекстное окно среди всех коммерчески доступных моделей искусственного интеллекта, похвастались представители Open AI.

Запрос объемом в 1 тыс. токенов или около 750 слов обойдется пользователю в 1 цент. Сгенерированный результат такого же объема уже стоит 3 цента. По расчетам создателей, озвученные расценки ниже прежних примерно в два-три раза.

Вообще организаторы конференции анонсировали сразу две версии GPT-4 Turbo. Первая предназначена для анализа текста, вторая распознает контекст изображений. И в последнем случае стоимость работы искусственного интеллекта определяется, исходя также из объема информации. Например, для 1 тыс. картинок с разрешением в 1 млн пикселей она составит около $7,5.

Оба варианта GPT-4 Turbo авторы пообещали сделать общедоступными в течение ближайших недель.

Новая модель имеет доступ к информации и событиям до апреля 2023 года, что актуализирует и качественно повышает результаты генерации. Также GPT-4 Turbo поддерживает так называемый режим JSON, который упрощает взаимодействие с файлами и обмен данными.

Отдельно стоит отметить возможность для пользователей по созданию, публикации и монетизации собственных GPT-моделей через магазин OpenAI GPT. Авторы заверяют, что для этого даже не нужны предварительные знания в области кодирования.