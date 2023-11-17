Главные новости за 17 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Ранее заявленный проект строительства метро в Краснодаре позиционируют как линию скоростного трамвая подземного прохождения. Предполагается, что она свяжет северо-восточную часть города с его центральной частью, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города. Проект ранее оценивали в 95 млрд руб.

Краснодарский край поставил исторический рекорд по турпотоку: с начала года Кубани посетили уже 17,5 млн туристов.

Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины, по оценкам властей республики, составит более 5 трлн руб.

Цены на искусственные елки в 2023 году выросли на 10-15% в сравнении с показателями 2022 года.

Житель Сочи разместил объявление о продаже автографа и ручки президента Владимира Путина за 1,5 млн руб.

Общественные туалеты Краснодара переведут на индивидуальный график работы с 2024 года.

В Краснодаре жильцы дома на улице Клинической, поврежденного в результате взрыва бытового газа, смогут вернуться в свои квартиры в декабре текущего года.

В Анапе планируют создание многофункционального экстрим-парка. Его площадь составит около 10 тыс. кв.м

Реконструкцию аквапарка на улице Береговой, в районе парк им. 30-летия Победы в Краснодаре оценили в 780 млн руб.

Житель Краснодара, ограбивший отделение микрофинансовой организации, сам пришел в отдел полиции и объяснил, что пошел на преступление ради того, чтобы вернуться в тюрьму.

На курорте «Роза Хутор» в Сочи за сутки выпало 30-35 см свежего снега.

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