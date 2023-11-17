Реконструкция аквапарка в Краснодаре обойдется в 780 млн рублей

Реконструкция аквапарка на улице Береговой в Краснодаре обойдется в 780 млн руб. Сведения об этом опубликованы на инвестпортале краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестпортал Краснодара Фото: Инвестпортал Краснодара

Работы проведет частный инвестор Виталий Григорян. Проектом предусмотрено создание цельного цилиндрического ангарного перекрытия.

«В теплую безветренную, солнечную погоду кровля в центральной части ангара раздвигается в разные стороны симметричными частями»,— говорится в описании проекта.

Площадь парка достигает 14,7 тыс. кв. м. Территорию объекта поделят на зоны питания, бассейн с серфингом для взрослых и зону водных горок. Габаритные размеры каждой зоны составят 70 на 70 м. На территории аквапарка также будет организована работа SPA-центра, раздевалок с душевыми кабинами, касс, административных помещений, медицинского кабинета, спасательного пункта, комнаты охраны и парковок.

Ранее власти Краснодара заявили о заморозке строительства нового аквапарка на Затоне «Аквалэнд». Проект стоимостью 1,5 млрд руб. оказался нерентабельным, сообщили в администрации города.

Анастасия Донскова

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