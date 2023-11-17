В Краснодаре с 2024 года общественные туалеты перейдут на индивидуальный график

Общественные туалеты Краснодара переведут на индивидуальный график работы с 2024 года. Об этом сообщает «Кубань-Информ» со ссылкой на администрацию краевого центра.

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Изменения связаны с обновлением Правил благоустройства Краснодара. График работы укаждого объекта будет разработан на основе данных о посещаемости в утреннее и вечернее время.

В настоящее время на территории муниципалитета функционируют 18 общественных туалетов, однако с 2024 года планируется открытие еще двух точек — на Николаевском бульваре и в сквере Изумрудный.

Анастасия Донскова

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