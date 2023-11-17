Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины превысит 5 трлн рублей

Ущерб от энергоблокады Крыма со стороны Украины составит более 5 трлн руб. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова, подсчет начался.

По словам спикера, порядок подсчета будет аналогичен подсчету ущерба от водной блокады. Сумма претензий «будет точно не меньше», заявил господин Константинов. Однако рабочая группа уточняет детали по мере подсчета.

«Наши предприятия и бюджет понесли колоссальный урон. Занимаясь подсчетом ущерба от энергетической блокады, мы подходим к этому вопросу предельно точно и скрупулезно»,— сказал Константинов.

В ночь на 22 ноября 2015 года в Крыму были подорваны опоры, из-за чего перестали работать все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Владимир Константинов напомнил, что тогда все соцобъекты остались без электричества, инвалиды и пенсионеры, которые без лифта не могут выйти из дома, не могли связаться с сотрудниками соцслужб. Кроме того, в регион переставала поступать вода, не работали очистные сооружения. Наладить ситуацию удалось за счет постепенного запуска энергомоста из Краснодарского края и строительства двух новых ТЭС.

Водную блокаду Крыму Украина устроила в 2014 году. 25 октября Арбитражный суд республики удовлетворил первый иск о водной блокаде полуострова к властям Украины на 152,6 млрд руб. Общий ущерб властями региона оценивается более чем в 4 трлн руб.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram