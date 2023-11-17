На Кубани зафиксировали исторический рекорд по турпотоку

Краснодарский край поставил исторический рекорд по турпотоку. Как сообщили в пресс-службе региона, с начала года край уже посетили 17,5 млн туристов. При этом за весь 2022 год Кубань приняла 17,4 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

По итогу года власти региона прогнозируют турпоток на уровне 18,5 млн человек. Это станет новым рекордом за всю историю края.

На совещании с регионами России по открытию зимнего туристического сезона 2023–2024, которое провел министр экономразвития РФ Максим Решетников, вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что безопасности отдыхающих в этом году по-прежнему будут уделять особое внимание.

«В этой части работа отлажена как на уровне самих горнолыжных курортов, так и на уровне региона в целом. Традиционно уже девятый сезон подряд в период праздников мы развернем краевой круглосуточный межведомственный штаб в горном кластере Сочи»,— сказал Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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