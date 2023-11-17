В Краснодаре экс-заключенный ограбил офис микрозаймов, чтобы вернуться в тюрьму

Краснодарские полицейские раскрыли ограбление микрофинансовой организации. Преступник сам пришел в отдел полиции с явкой с повинной, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По данным ведомства, грабеж произошел на улице Тюляева. Один из посетителей офиса микрокредитования потребовал отдать имеющуюся в кассе наличность, после чего открыто похитил около 100 тыс. руб. и скрылся.

Через несколько дней предполагаемый грабитель сам пришел в полицию. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Приморско-Ахтарска, которого ранее уже судили за грабеж. Мужчина объяснил, что на преступление пошел из желания вернуться в тюрьму, а деньги уже потратил.

Вячеслав Рыжков

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