В Анапе хотят построить многофункциональный экстрим-парк

В Анапе планируют создание многофункционального экстрим-парка. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Скейт-парки в Супсехе и сквере Гудовича заполнены с утра и до самого вечера. Анапе нужна новая площадка. Создание такого культурно-спортивного пространства серьезно укрепит нашу спортивную инфраструктуру»,— отметил глава города Василий Швец.

Объект хотят разместить на Высоком берегу в районе улицы Таманской. К настоящему времени уже готов проект скейт-парка площадью 10 тыс. кв.м., оснащенного рампами из износостойких материалов, скейт-боулом, площадками с арт-объектами, разминочной зоной, амфитеатром, зрительскими трибунами и пунктами проката.

Строительство комплекса планируют начать в 2024 году и открыть площадку в 2025 году.

Анастасия Донскова

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