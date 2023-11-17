Житель Сочи выставил на продажу автограф президента Путина за 1,5 млн рублей

Житель Сочи разместил объявление о продаже автографа и ручки президента Владимира Путина за 1,5 млн руб. Для продажи владелец выбрал электронную площадку объявлений Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сервис объявлений Avito Фото: сервис объявлений Avito

Согласно описанию, автограф господина Путина был оставлен в марте 2014 года. Ранее лот уже выставлялся на продажу.

«В связи с тем, что сегодня рост авторитета Президента России на мировой арене значительно вырос, данный лот выставлен вновь»,— говорится в сообщении.

Владелец также рассматривает варианты обмена собственности на жилой дом с приусадебным участком в средней полосе России или в Краснодарском крае.

Анастасия Донскова

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