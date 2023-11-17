В Краснодаре жильцы дома, пострадавшего от взрыва, вернутся в квартиры в декабре

В Краснодаре жильцы дома на улице Клинической, поврежденного в результате взрыва бытового газа, смогут вернуться в свои квартиры в декабре текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Заселиться обратно собственники квартир смогут по окончанию обеспечения бесперебойной работы инженерных сетей и отмены локального режима ЧС, пояснили в мэрии. Привлеченный инвестор выполнил работы по чистовой отделке помещений и планирует оказать финансовую поддержку пострадавшим при выполнении косметического ремонта. Жильцы дома на клинической также получили компенсации на общую сумму 1,2 млн руб.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что пострадавших принудительно выселяют из гостиниц в квартиры, где все еще идут работы по отладке работы коммуникаций. Однако в мэрии эти данные опровергли.

«Из гостиницы их никто не выселяет, они продолжают там проживать бесплатно. Мы предупредили о скорейшем окончании работ в доме — обеспечении безопасного функционирования всех инженерных систем. А для этого необходимо непосредственное участие собственников — в предоставлении доступа в помещения для проведения соответствующих работ»,— отметил начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин.

Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Клинической произошел вечером 24 мая текущего года. Из дома эвакуировали 45 человек, одна женщина пострадала. Пожар, произошедший после взрыва, распространился на площади 100 кв.м.

Анастасия Донскова

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