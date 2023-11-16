Большое кадровое решение
Что известно о назначении нового гендиректора ГАБТ
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр, не уходя с нынешней должности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников. О новом назначении могут объявить 16 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Валерий Гергиев является художественным руководителем Мариинки с 1988 года. Нынешний генеральный директор Большого Владимир Урин занимает эту должность с 2013-го. По данным «Известий», он покинет ее по собственному желанию. Его заявление об уходе, как сообщают источники издания, уже подписала министр культуры Ольга Любимова.
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По мнению арт-обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Буткевича, такое кадровое решение является неоднозначным:
«Вполне логично, что художественный руководитель петербургского театра переезжает в Москву. Но совмещать управление двумя крупнейшими театрами с балетными и оперными школами, которые всегда не то что являлись конкурентами, но, по крайней мере, соперничали друг с другом в творческом смысле — это довольно спорное решение.
Как правильно говорят, это все равно, что назначить тренера футбольного клуба "Зенит" одновременно еще и тренером "Спартака" или ЦСКА. Практика совмещения существует, но она касается продюсеров, директоров театра. Худрук Михайловского театра Владимир Кехман является одновременно директором МХАТ имени Горького и Новосибирского театра оперы и балета. И он прекрасно умудряется вытаскивать всю эту махину. Конечно, художественное руководство — это немного другое.
С моей точки зрения, назначение Валерия Гергиева — решение, которое нельзя однозначно признать положительным или отрицательным. Посмотрим, как это будет. Гергиев — отличный руководитель, великолепный музыкант».
В самом Большом театре ситуацию никак не комментируют. При этом о назначении Гергиева на должность директора главного московского театра говорилось и ранее. Президент Владимир Путин еще в марте 2022 года высказал идею о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров.
При правильной политике управления две сцены можно привести из состояния конкуренции к сотрудничеству, считает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов:
«Очень интересное назначение, особенно с учетом того, что Валерий Абисалович имеет очень серьезный опыт работы с крупнейшими учреждениями культуры в стране. В Большом театре возможны еще какие-то изменения или слияния.
Конкурирующими могут быть предпринимательские организации. В данном случае речь идет об учреждениях культуры, которые делают одно дело. Если правильно построить взаимоотношения между ними, то речь пойдет не о соперничестве, а, наоборот, о содействии. Но это действительно сложно.
Молодых руководителей вообще сейчас трудно найти, потому что у нас в свое время прервалась линейка замены пожилых молодежью, и в результате возник серьезный дефицит кадров. Нужно находить золотую середину, поэтому назначение Гергиева предсказуемо. Об этом говорили, а решение принимается не с бухты-барахты».
Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ранее на Большой театр подали жалобу из-за очередей у касс за билетами на «Щелкунчик». Пострадавшие в давке составили обращения в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и администрацию президента. Они обвинили театр в плохой организации работы билетных касс. По словам Владимира Урина, очереди, списки и номерки — зона ответственности полиции.
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