Большое кадровое решение

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр, не уходя с нынешней должности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников. О новом назначении могут объявить 16 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Валерий Гергиев является художественным руководителем Мариинки с 1988 года. Нынешний генеральный директор Большого Владимир Урин занимает эту должность с 2013-го. По данным «Известий», он покинет ее по собственному желанию. Его заявление об уходе, как сообщают источники издания, уже подписала министр культуры Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По мнению арт-обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Буткевича, такое кадровое решение является неоднозначным:

«Вполне логично, что художественный руководитель петербургского театра переезжает в Москву. Но совмещать управление двумя крупнейшими театрами с балетными и оперными школами, которые всегда не то что являлись конкурентами, но, по крайней мере, соперничали друг с другом в творческом смысле — это довольно спорное решение.

Как правильно говорят, это все равно, что назначить тренера футбольного клуба "Зенит" одновременно еще и тренером "Спартака" или ЦСКА. Практика совмещения существует, но она касается продюсеров, директоров театра. Худрук Михайловского театра Владимир Кехман является одновременно директором МХАТ имени Горького и Новосибирского театра оперы и балета. И он прекрасно умудряется вытаскивать всю эту махину. Конечно, художественное руководство — это немного другое.

С моей точки зрения, назначение Валерия Гергиева — решение, которое нельзя однозначно признать положительным или отрицательным. Посмотрим, как это будет. Гергиев — отличный руководитель, великолепный музыкант».

В самом Большом театре ситуацию никак не комментируют. При этом о назначении Гергиева на должность директора главного московского театра говорилось и ранее. Президент Владимир Путин еще в марте 2022 года высказал идею о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров.

При правильной политике управления две сцены можно привести из состояния конкуренции к сотрудничеству, считает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов:

«Очень интересное назначение, особенно с учетом того, что Валерий Абисалович имеет очень серьезный опыт работы с крупнейшими учреждениями культуры в стране. В Большом театре возможны еще какие-то изменения или слияния.

Конкурирующими могут быть предпринимательские организации. В данном случае речь идет об учреждениях культуры, которые делают одно дело. Если правильно построить взаимоотношения между ними, то речь пойдет не о соперничестве, а, наоборот, о содействии. Но это действительно сложно.

Молодых руководителей вообще сейчас трудно найти, потому что у нас в свое время прервалась линейка замены пожилых молодежью, и в результате возник серьезный дефицит кадров. Нужно находить золотую середину, поэтому назначение Гергиева предсказуемо. Об этом говорили, а решение принимается не с бухты-барахты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее на Большой театр подали жалобу из-за очередей у касс за билетами на «Щелкунчик». Пострадавшие в давке составили обращения в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и администрацию президента. Они обвинили театр в плохой организации работы билетных касс. По словам Владимира Урина, очереди, списки и номерки — зона ответственности полиции.

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Андрей Загорский, Ульяна Горелова