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«Ведомости»: объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров создадут до конца года

Объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров могут создать до конца года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До начала 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров, сообщили источники «Ведомостей». Руководителем может стать директор и худрук Мариинки Валерий Гергиев. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой считает, что театры объединены не будут, но и тот, и другой мог бы возглавить господин Гергиев.

Идею объединенной дирекции высказал президент Владимир Путин в марте 2022 года. Тогда он обратился к господину Гергиеву и напомнил, что они обсуждали вариант объединенной дирекции. Дирижер идею поддержал.

Официальных поручений по этому поводу не было. По данным «Ведомостей», президент напомнил о своей идее в сентябре 2023 года на закрытой от СМИ части заседания попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как утверждает источник газеты, сейчас идут поиски «конструкции для создания подобной дирекции». Дискуссия продолжится с господином Гергиевым, который ранее находился на гастролях в Китае.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что речь не идет «об объединении двух театров, это невозможно». «Другое дело, что маэстро Гергиев может быть руководителем Мариинского театра, и Большого театра. Но это вовсе не значит, что театры могут быть объединены. Это совершенно разные институции с разной историей. Это все равно что объединить Третьяковскую галерею с Русским музеем и создать общую дирекцию»,— сказал он журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (цитата по ТАСС).

Вместе с тем господин Швыдкой считает возможным вариант, что господин Гергиев станет руководителем двух театров. «То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире»,— добавил спецпредставитель президента.

Собеседник «Ведомостей» объяснил, что выбор пал на Валерия Гергиева, потому что это «понятный первому лицу» человек. Не в пользу гендиректора Большого Владимира Урина было то, что он в феврале 2022 года высказался против военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об объединенной дирекции в ходе пресс-колла, переадресовал все вопросы по этой теме Министерству культуры.

Леонид Уварчев

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