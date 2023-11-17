Jerusalem Post: власти Израиля обсуждают вторжение на юг сектора Газа

В правительстве Израиля и ЦАХАЛе идут дискуссии о дальнейших действиях армии в секторе Газа. Споры идут между тем, чтобы начать вторжение на юг анклава в ближайшее время, и тем, чтобы дождаться промежуточного соглашения по освобождению заложников, пишет израильская газета Jerusalem Post (JP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israeli Defence Forces, Reuters Фото: Israeli Defence Forces, Reuters

По информации JP, власти Израиля ведут переговоры об условиях паузы в боевых действиях. Газета объясняет это тем, что ЦАХАЛ сейчас ведет бои в северной части сектора Газа. Для боевых действий на юге армии потребуется изменение логистики и вовлечение большего количества воздушных, морских и сухопутных сил. Даже рассмотрение такого варианта, как пишет JP, может замедлить продвижение в южную часть анклава.

Газета уточняет, что начало вторжения на юг сектора поставит под угрозу обсуждаемые сейчас договоренности по освобождению заложников. Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, как сообщает JP, призывает продолжать продвижение. Министр обороны Йоав Галант 16 ноября обсудил вопрос о начале нового этапа конфликта, но о переходе на юг он не говорил, добавляет JP.

Один из вариантов дальнейших действий, как пишет газета, вероятнее всего, будет выбран в ближайшие несколько дней. Основной причиной спешки издание называет то, что долгий период ожидания может снизить моральный дух военных.

Израиль 13 ноября на юге сектора Газа на четыре часа объявлял гуманитарную паузу. На протяжении семи часов, как сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри, работал гуманитарный коридор для эвакуации людей из северной части анклава.

Подробнее о ходе конфликта — в тексте «Ъ» «Танки скорой помощи».

Петр Бузлаев