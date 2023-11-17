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Коммерсантъ FM
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Цена вопроса

Президент «Ромира» Андрей Милехин о способах экономии россиян на продуктах

К сожалению, вопрос бедности для России сегодня, как и 25 лет назад, остается актуальным. Почти для четверти наших граждан, живущих на грани бедности, любое увеличение цен на продукты питания и услуги ЖКХ непосредственно сказывается на уровне жизни. Именно поэтому тема удорожания продовольствия не теряет остроты. Эта группа россиян при росте цен на еду не только корректирует, но и сокращает потребление. Еще более 60% россиян в таком случае экономят за счет отказа от части «дополнительных» продуктов, перехода на более дешевые бренды, сокращения частоты покупок. И только менее 10% соотечественников не прибегают к оптимизации расходов на продукты и товары повседневного спроса. Даже наоборот, в периоды кризиса они, «протестуя», покупают более премиальные товары и посещают премиальные заведения HoReCa.

Андрей Милехин

Андрей Милехин

Фото: Из личного архива

Андрей Милехин

Фото: Из личного архива

Хорошим индикатором оценки потребителями своего благополучия может служить такой специфический российский способ экономии, как домашние заготовки. Когда в 1990-е годы я рассказывал о нем иностранным коллегам, они с удивлением воспринимали это как дорогое хобби. Доля россиян, которые говорили, что делают домашние заготовки в целях экономии на продуктах, снижалась с середины 2000-х годов до 2020 года, сократившись примерно с 70% до 33%.

Но в последние годы показатель снова начал расти и на 2023 год уже превысил 40%. В целом, согласно нашим измерениям, около 50% россиян, преимущественно живущих в небольших городах и сельской местности, ведут домашнее хозяйство, обеспечивая так примерно треть продуктовой корзины. В крупных городах возможности экономии создает высокая конкуренция между крупными торговыми сетями.

В то же время, если более внимательно рассмотреть структуру доходов российских семей, окажется, что все не так уж печально. Наши сограждане зачастую не воспринимают любые дотации или льготы от государства как дополнительный доход. И структура устройства общества исконно общинная, семейная, поэтому любая помощь от членов семьи также не воспринимается как доход.

Заметных изменений на уровне потребительского поведения и признаков паники в масштабах страны наши замеры не показывают. Судить можно по индикаторам, которыми характеризовались настроения потребителей во время кризисов. В 2008 году и 2015 году повышенным спросом пользовались дешевые макаронные изделия и стиральный порошок. В начале пандемии сограждане скупали гречку и туалетную бумагу. Сейчас наблюдается адаптация потребителей к другим условиям: можно даже говорить о формировании «новой нормальности», пусть и основанной на экономии.

Тем не менее для россиян вопрос роста цен остается одним из наиболее тревожащих факторов. Нагнетание напряженности обусловлено как информационным фоном вокруг темы, так и общей неопределенностью относительно будущего. СМИ регулярно сообщают о росте цен на те или иные продукты и товары, органы власти отвечают с разной долей убедительности. Так создается напряженная атмосфера обсуждения в публичном пространстве — через конфликтные мнения сторон, необходимость ответов на вызовы. Перед президентскими выборами вниманием к этой теме власти пытаются мобилизовать электорат и вовлечь граждан в избирательный процесс. То, что регуляторы отчитываются перед потребителями, хорошо, но важно и уметь вести диалог о том, как построить общее будущее для всех.

Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук, профессор МГУ

Заговор еды

Заговор еды

Как власти пытаются сдержать рост цен на продукты питания

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