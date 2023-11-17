Песков: следующий президент должен быть такой же, как Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин. Или «другим, но таким же».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Таким же»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», каким должен быть следующий президент. Когда его спросили, возможно ли такое, Дмитрий Песков заявил: «Или другим, но таким же». Владимир Путин пока не объявлял об участии в президентских выборах весной 2024 года. В совокупности он занимает пост президента уже 19 лет.

«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет»,— выразил надежду господин Песков

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет федерации примет в декабре 2023 года. Источник «Ъ» говорил, что Владимир Путин, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». По данным источников «Ъ», близких к администрации президента, в Кремле рассматривают инициативную группу по выдвижению Владимира Путина.

14 ноября президент подписал поправки к закону о выборах. Они ограничивают фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также определяют порядок выборов при военном положении.

Подробнее об агитации на предстоящих выборах — в материале «Верховный суд присмотрелся к агитации».

Анастасия Ларина