«Балтику» не разлить за границей

Экс-президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский отправлены под арест до 30 декабря. Им вменяется мошенничество, которое якобы заключалось в уступке прав на часть брендов «Балтики» зарубежным структурам ее материнской Carlsberg Group. Сама «Балтика» передана в управление Росимущества. По версии источников “Ъ” и экспертов, целью передачи прав может быть производство в том числе российских марок пива на заводах Carlsberg в соседних странах, где они составили бы реальную конкуренцию продукции самой «Балтики». Участники рынка также допускают, что Carlsberg пытается защитить бренды на случай возвращения на рынок РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шерстенников не смог убедить суд, что, оставаясь на свободе, он может помочь «Балтике» в трудную минуту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Денис Шерстенников не смог убедить суд, что, оставаясь на свободе, он может помочь «Балтике» в трудную минуту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства Главного следственного управления (ГСУ) регионального ГУ МВД о заключении под стражу до 30 декабря экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и ее вице-президента по правовым вопросам Антона Рогачевского. Топ-менеджеры были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Их подозревают в незаконной уступке на долгий срок аффилированным с Carlsberg Group зарубежным структурам прав на аренду российских брендов (до президентского указа от 16 июля о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества).

В материалах дела говорится, что господа Шерстенников и Рогачевский «путем обмана» приобрели более чем за 295 млн руб. в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» (входят в Carlsberg Group) на период 2023–2042 годов принадлежащее «Балтике» право интеллектуальной собственности, которое позволяло экспортировать продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию, Белоруссию. В результате, считает следствие, они причинили ущерб предприятию и самой РФ в лице Росимущества.

«Балтика» входила в Carlsberg Group. После передачи компании Росимуществу (см. “Ъ” от 17 июля) ее президентом стал основатель Таймураз Боллоев. В Carlsberg Group назвали это «незаконным поглощением» и сообщили о расторжении соглашений, позволяющих «Балтике» выпускать продукцию группы, включая международные и региональные бренды. «Балтика» оспаривает расторжение соглашений в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти и добилась запрета Роспатенту прекращать лицензии на бренды Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

Бренды и соглашения

По данным “Ъ”, в 2022 году «Балтика» выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков, заняв второе место в России после AB InBev Efes. По словам источника “Ъ” на рынке, передача прав на бренды «Виста БиУай Ко» и «Карлсберг Казахстан» исходно могла быть подготовкой к сделке по продаже «Балтике». Также, полагает собеседник “Ъ”, Carlsberg мог пытаться сохранить часть локальных брендов на случай возвращения в Россию «после стабилизации ситуации». Какие бренды были переданы, источники “Ъ” не знают.

По данным «Фонтанки», речь идет о марке Zatecky Gus, которая по Роспатенту принадлежит чешской Garfio Czech Republic s.r.o, дочерней структуре «Балтики». Также «Балтике» принадлежат права на флагманский бренд, марки «Арсенальное», «Дон», «Жигулевское» и др. В группе «Арнест», которую источники «Интерфакса» называли потенциальным покупателем «Балтики» и Carlsberg Group, “Ъ” не ответили. Представитель «Балтики» отказался от комментариев.

В середине октября «Балтика» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски к «Виста БиУай Ко» и «Карлсберг Казахстан» о признании недействительным лицензионного договора и об аннулировании сделки.

Вторыми ответчиками указаны датская и шведская структуры Carlsberg соответственно. Тогда собеседники “Ъ” говорили, что «Балтика» пытается запретить использовать свои бренды для производства на мощностях Carlsberg в других странах. Заседание по иску к «Карлсберг Казахстан» отложено до 25 декабря, по иску к «Виста БиУай Ко» — назначено на 17 ноября, следует из картотеки дел.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что в случае налаживания производства брендов из портфеля «Балтики» в соседних странах на подконтрольных Carlsberg заводах они будут конкурировать с пивом «Балтики» на рынках бывшего СССР и даже могли бы поставляться в РФ. По его словам, на иностранных рынках ценность может иметь и флагманский бренд «Балтики», известный за рубежом. В 2021 году «Балтика» увеличила выручку от экспорта на 19,7%, до 5,8 млрд руб., говорится в отчетности компании (7,1% от общей выручки).

Руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев согласен, что предоставление лицензий на бренды, давно зарекомендовавшие себя на рынке России и соседних стран, другим лицам «может нанести компании существенный ущерб». По его словам, правообладатель может аннулировать предоставление лицензий, но только в случаях, предусмотренных договором.

Домыслы и предположения

Выступая в суде, представители следствия одним из основных доводов в пользу ареста фигурантов называли имеющуюся у бизнесменов возможность скрыться от российского правосудия за границей. В частности, утверждал сотрудник ГСУ, у господина Шерстенникова, его супруги и дочери есть гражданство Турции, а также недвижимость и банковские счета в этой стране, тогда как сын проживает в Венгрии. Кроме того, сообщил представитель следствия, Денис Шерстенников владеет четырьмя квартирами и загородным домом в России, то есть «является состоятельным человеком, а значит, располагает возможностями обеспечить себя и семью, находясь за границей».

Следствие также обосновало версию о намерении господина Шерстенникова скрыться материалами оперативников, которые якобы свидетельствуют о том, что фигурант вел переговоры с Данией о получении трудовой визы и собирался устроиться в головной офис Carlsberg, где уже работает его бывшая подчиненная Елена Кузьмина (занимала должность директора «Балтики» по правовым вопросам, маркетингу и экспорту). Представитель ГСУ добавил, что фигурант «может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики».

Защита и сам фигурант выступили против удовлетворения ходатайства следствия.

«Я не получал трудовую визу — это была обычная виза, чему я могу представить доказательства,— сказал суду господин Шерстенников.— Я просто использовал Carlsberg напоследок, чтобы получить шенген и навестить сына за границей».

Турецкое гражданство, добавил подследственный, нужно было лишь для того, чтобы открыть счета за границей и оплатить учебу сыну.

«Я уволился по собственному желанию в последний месяц. Внешний управляющий хотел, чтобы я продолжил работать, видя, что происходит в последние недели с "Балтикой",— сказал Денис Шерстенников.— О моей работе в должности президента компании свидетельствуют отличные финансовые результаты компании. Я буду сотрудничать со следствием и хотел бы продолжать помогать "Балтике"». Господин Шерстенников попросил приобщить к делу характеристики его коллег и работодателей, которые могли поручиться за него.

Адвокат бизнесмена назвал доводы следователя в пользу ареста «домыслами и предположениями». «Он не может оказать давления на сотрудников "Балтики" хотя бы потому, что не работает в офисе компании,— подчеркнул защитник.— А уничтожить документы не может, поскольку их у него уже изъяли».

Защита предложила отпустить бизнесмена под залог 1 млн руб., но суд принял сторону следствия и удовлетворил ходатайство об аресте.

По схожему сценарию прошло заседание по рассмотрению ходатайства об аресте Антона Рогачевского. В его случае защита указывала на наличие троих детей, ряда заболеваний, а также тот факт, что в «Балтике» он до сих пор занимается судебными делами, отстаивая интересы компании в арбитражах. Однако суд это не впечатлило, и вице-президент «Балтики» также был отправлен в следственный изолятор.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург; Анатолий Костырев, Анна Занина