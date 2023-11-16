Главные новости за 16 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В поликлиниках Краснодара и Новороссийска пациентам отказывают в прикреплении без объяснения причин. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали сами пациенты, столкнувшиеся с проблемой.

В Майкопе заключили под стражу водителя машины, которая сорвалась с обрыва в реку Белая. В результате происшествия погибли женщина и ее 10-летний сын.

Из-за прошедших обильных дождей и переувлажнения грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень. Из-за этого оказался заблокирован проезд к частным домам.

Кроме того, жители Апшеронского района в соцсетях сообщили о том, что хутор Городок оказался отрезан от цивилизации из-за того, что сильным ливнем смыло мост временный мост, ведущий к нему.

Обновленный проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре планируют завершить до конца текущего года.

В Краснодаре задержали мужчину, оправдывавшего в соцсетях взрывы на Крымском мосту.

Горнолыжные курорты Сочи собираются раньше времени открыть зимний сезон в этом году. Так, на «Розе Хутор» он начнется уже 1 декабря.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил о планах построить ледовый дворец в Крыму.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подала иск на 213,7 млн руб. к ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» – предприятию, которое возит пассажиров на катерах «Комета» по Черному морю.

Гиагинский районный суд Адыгеи приговорил к 5,5 годам виновника смертельного ДТП, которое произошло в июле этого года. Мужчина ехал пьяным за рулем и спровоцировал аварию, в которой погиб один человек.

Жители Краснодара обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, опасаясь остаться зимой без отопления и электроэнергии из-за долгов управляющей компании за услуги ЖКХ.

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